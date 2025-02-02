Неймар рассказал о цели на свои последние годы карьеры

Вингер Сантоса Неймар рассказал о своих дальнейших планах.

По словам бразильца, он хочет сконцентрироваться на возвращении в сборную и выигрыше Чемпионата мира.

"Конечно, сборная - это то место, где я хочу играть.

Я еще могу выиграть Чемпионат мира. По моему мнению, это мое последнее незавершенное дело, поэтому я собираюсь его достичь, чтобы там ни было.

У меня есть цели", - сказал Неймар.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар определился с номером в Сантосе.

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