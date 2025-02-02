Ювентус с дублем Коло Муани разгромил Эмполи

"Адзурри" шокировали Юве быстрым голом. После второго подряд углового Де Шильо метко пробил головой. Отыграться хозяева сумели уже после перерыва.

Перевернул игру Коло Муани, забивший дважды в течение трех минут. Сначала он ворвался в штрафную с левого фланга и попал в ближний угол. А затем после удара Веа мяч срикошетил от француза в сетку.

Добили Эмполи туринцы под занавес встречи. На 90-й минуте Влахович протянул мяч из центра поля и уложил в девятку. В добавленное же арбитром время Консейсан получил пас от Тюрама и еще раз заставил капитулировать Васкеса.

Статистика матча Ювентус – Эмполи 23-го тура чемпионата Италии

Ювентус – Эмполи – 4:1

Голы: Коло Муани, 61, 64, Влахович, 90, Консейсан, 90+2 – Де Шильо, 4

Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 0.70

Владение мячом: 56 % - 44 %

Удары: 23 - 10

Удары в створ: 8 - 3

Угловые: 8 - 6

Фолы: 14 - 13

Ювентус: Ди Грегорио – Савона, Гатти, Вейга, Веа – Локателли, Маккенни (Тюрам, 85) – Йылдыз (Влахович, 65), Копмейнерс, Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 85) – Коло Муани

Эмполи: Васкес – Марьянуччи, Исмайли (Гогличидзе, 59), Де Шильо – Гьяси, Гендерсон, Анжорин, Какаче – Эспозито, Фаццини – Коломбо

Предупреждения: Гьяси, Малех

Удаление: Малех, 84 (Е, вторая желтая карточка)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!