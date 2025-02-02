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Ювентус с дублем Коло Муани разгромил Эмполи

"Старая синьора" благодаря двум голам Рандаля Коло Муани одержала волевую победу в чемпионате Италии.
Сегодня, 15:29
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

"Адзурри" шокировали Юве быстрым голом. После второго подряд углового Де Шильо метко пробил головой. Отыграться хозяева сумели уже после перерыва.

Перевернул игру Коло Муани, забивший дважды в течение трех минут. Сначала он ворвался в штрафную с левого фланга и попал в ближний угол. А затем после удара Веа мяч срикошетил от француза в сетку.

Добили Эмполи туринцы под занавес встречи. На 90-й минуте Влахович протянул мяч из центра поля и уложил в девятку. В добавленное же арбитром время Консейсан получил пас от Тюрама и еще раз заставил капитулировать Васкеса.

Статистика матча Ювентус – Эмполи 23-го тура чемпионата Италии

Ювентус – Эмполи – 4:1

Голы: Коло Муани, 61, 64, Влахович, 90, Консейсан, 90+2 – Де Шильо, 4

Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 0.70
Владение мячом: 56 % - 44 %
Удары: 23 - 10
Удары в створ: 8 - 3
Угловые: 8 - 6
Фолы: 14 - 13

Ювентус: Ди Грегорио – Савона, Гатти, Вейга, Веа – Локателли, Маккенни (Тюрам, 85) – Йылдыз (Влахович, 65), Копмейнерс, Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 85) – Коло Муани

Эмполи: Васкес – Марьянуччи, Исмайли (Гогличидзе, 59), Де Шильо – Гьяси, Гендерсон, Анжорин, Какаче – Эспозито, Фаццини – Коломбо

Предупреждения: Гьяси, Малех

Удаление: Малех, 84 (Е, вторая желтая карточка)

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