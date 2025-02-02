Барселона с победой над аутсайдером сократила отставание от Реала

Каталонцы быстро завладели инициативой. Впрочем, забить до перерыва хозяева не сумели. Самые реальные возможности потеряли Рафинья и Гави. Первый не попал в створ с острого угла, а второй не сумел переиграть кипера из полукруга штрафной.

Во втором тайме Барса прибавила в давлении. Самым активным в составе "блаугранас" был Ямал. Впрочем, открыл счет Левандовски – польский форвард замкнул дальнюю штангу после прострела партнера по команде.

Барселона продолжила контролировать ход событий, но развить успех хозяева не смогли. Тем не менее, минимальная победа позволила каталонцам подобраться поближе к мадридским коллективам. Расстояние до Атлетико сократилось до трех пунктов, а до Реала – до четырех.

Статистика матча Барселона – Алавес 22-го тура чемпионата Испании

Барселона – Алавес – 1:0

Гол: Левандовски, 61

Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 0.09

Владение мячом: 71 % - 29 %

Удары: 11 - 3

Удары в створ: 4 - 0

Угловые: 5 - 2

Фолы: 8 - 20

Барселона: Щесны – Кунде, Араухо (Гарсия, 46), Кубарси, Бальде (Мартин, 83) – Гави (Лопес, 14), Касадо (де Йонг, 46), Педри – Ямал, Левандовски (Виктор, 90), Диас (Торрес, 67)

Алавес: Овоно – Теналья, Моуриньо, Диарра, Санчес – Висенте (Мартинес, 76), Бланко, Гевара (Вильялибре, 90), Конечни (Мартин, 14) – Гарсия, Гуриди (Новоа, 76)

Предупреждения: Гави, Араухо, Рафинья, Лопес, Ямал – Теналья, Бенавидес

К слову, накануне Реал минимально проиграл Эспаньолу на выезде.

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