iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед один из худших клубов по игре дома, начиная с прошлого сезона

Манкунианцы уступают только Вулверхэмптону по количеству поражений.
Сегодня, 19:57

Английский Манчестер Юнайтед проиграл очередной матч в «домашних стенах», уступив Кристал Пэласу.

Как сообщает Optajoe, это поражение стало для манкунианцев 13-той с начала прошлого сезона во всех матчах на Олд Траффорд в рамках АПЛ.

Это второй худший результат среди всех команд. Больше поражений дома только у Вулверхэмптона. «Волки» уступили в 16 мачтах, начиная с кампании-2023/24.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ подписал защитника сборной Дании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Крофт: Сезон-2025 может стать лучшим шансом Хэмилтона выиграть титул Крофт: Сезон-2025 может стать лучшим шансом Хэмилтона выиграть титул
Шахтер нашел замену Сикану Шахтер нашел замену Сикану
Рома намерена подписать талантливого защитника Рома намерена подписать талантливого защитника
Власти ДР Конго обвинили Арсенал, Баварию и ПСЖ в "запятнанной кровью сделке" Власти ДР Конго обвинили Арсенал, Баварию и ПСЖ в "запятнанной кровью сделке"
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Формула 123:07
Крофт: Сезон-2025 может стать лучшим шансом Хэмилтона выиграть титул
Европа23:05
Шахтер нашел замену Сикану
Европа22:44
Рома намерена подписать талантливого защитника
Европа22:33
Власти ДР Конго обвинили Арсенал, Баварию и ПСЖ в "запятнанной кровью сделке"
Европа21:59
Шевченко официально ввели в зал славы Милана перед матчем с Интером
Европа21:55
Артета стал третьим тренером в истории с необычным достижением
Теннис21:18
Кубок Дэвиса: Украина проиграла Тунису и вылетела во Вторую мировую группу
Европа21:16
Талант Баварии определился со своим будущим
Европа21:05
Интер с трудом спасся от поражения в миланском дерби
Европа20:43
Тренер Трабзонспора: Сикан готов играть в основе, но ему надо время на адаптацию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK