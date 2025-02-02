Манчестер Юнайтед один из худших клубов по игре дома, начиная с прошлого сезона

Английский Манчестер Юнайтед проиграл очередной матч в «домашних стенах», уступив Кристал Пэласу.

Как сообщает Optajoe, это поражение стало для манкунианцев 13-той с начала прошлого сезона во всех матчах на Олд Траффорд в рамках АПЛ.

Это второй худший результат среди всех команд. Больше поражений дома только у Вулверхэмптона. «Волки» уступили в 16 мачтах, начиная с кампании-2023/24.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ подписал защитника сборной Дании.

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