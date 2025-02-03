Середняк АПЛ отказал Тоттенхэму в продаже своей главной звезды

Очередная попытка Тоттенхэма усилиться в зимнее трансферное окно провалилась, пишет Sky Sports.

"Шпоры" предложили Кристал Пэласу 70 млн евро за Марка Гехи, но получили отказ.

Лондонский клуб не желает расставаться со своим лидером и одной из главных звезд посреди сезона.

В текущем сезоне у 24-летнего защитника на счету 23 матча и три гола. Трансфермаркт оценивает его в 45 млн евро.

Ранее также Манчестер Сити все же согласовал трансфер нового хавбека.

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