Штуттгарт стал первым полуфиналистом Кубка Германии
«Швабы» победили Аугсбург.
В рамках четвертьфинала Кубка Германии Штуттгарт встретился с Аугсбургом.
Первый тайм проходил по сценарию равной игры, где немного лучше был Штуттгарт. Это небольшое преимущество помогло команде открыть счет на 30-ой минуте усилиями Дениза Ундава.
Во второй половине команды продемонстрировали еще менее атакующую игру, поэтому «швабы» достаточно спокойно дотерпели до финального свистка и прошли в следующую стадию.
Соперник подопечных Себастьяна Гьонесса станет известен в результате жеребьевки.
Штуттгарт - Аугсбург 1:0
Гол: Ундав, 30
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