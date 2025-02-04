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Штуттгарт стал первым полуфиналистом Кубка Германии

«Швабы» победили Аугсбург.
Вчера, 23:42
Штуттгарт - Аугсбург / Getty Images
Штуттгарт - Аугсбург / Getty Images

В рамках четвертьфинала Кубка Германии Штуттгарт встретился с Аугсбургом.

Первый тайм проходил по сценарию равной игры, где немного лучше был Штуттгарт. Это небольшое преимущество помогло команде открыть счет на 30-ой минуте усилиями Дениза Ундава.

Во второй половине команды продемонстрировали еще менее атакующую игру, поэтому «швабы» достаточно спокойно дотерпели до финального свистка и прошли в следующую стадию.

Соперник подопечных Себастьяна Гьонесса станет известен в результате жеребьевки.

Штуттгарт - Аугсбург 1:0

Гол: Ундав, 30

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аугсбург штуттгарт

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