Аугсбург - Боруссия Дортмунд 0:1: обзор матча и результат игры 31.10.2025

"Черно-желтым" хватило одного забитого мяча для успешного результата.
Вчера, 23:29       Автор: Игорь Мищук
Боруссия Д обыграла Аугсбург / bvb.de
Боруссия Д обыграла Аугсбург / bvb.de

В пятницу, 31 октября, Агусбург принимал на своем поле дортмундскую Боруссию в рамках девятого тура немецкой Бундеслиги.

"Черно-желтым" удалось справиться с соперником из нижней части турнирной таблицы, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный мяч в противостоянии под конец первого тайма себе в актив записал Серу Гирасси. На 37-й минуте нападающий дортмундцев, подобрав мяч после отскока от защитника, вбежал в штрафную и пробил голкипера.

Боруссия Д, набрав 20 очков, пока поднялась на второе место в Бундеслиге. Аугсбург с семью баллами идет на 15-й позиции.

Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д девятого тура чемпионата Германии

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 0:1

Гол: Гирасси, 37

Ожидаемые голы (xG): 0.70 - 0.40
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 9 - 5
Удары в створ: 1 - 1
Угловые: 4 - 3
Фолы: 14 - 16

Аугсбург: Дамен - Банкс, Матсима, Шлоттербек - Фелльхауэр (Тиц, 81), Массенго (Саад, 63), Реджбечай, Яннулис (Гарби, 76) - Ридер, Комур (Каде, 63), Клод-Морис (Эссенде, 82)

Боруссия Д: Кобель - Ансельмино, Антон, Бенсебаини - Коуту (Рьерсон, 74), Гросс, Нмеча (Беллингем, 62), Байер (Забитцер, 74) - Чуквуэмека (Свенссон, 62), Гирасси, Брандт (Адейеми, 90).

Предупреждения: Реджбечай, Яннулис, Ридер, Тиц - Кобель.

