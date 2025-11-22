Бавария с классным камбэком обыграла Фрайбург

Мюнхенцы отыграли два гола еще до перерыва.

Команда Венсана Компани оформила волевую победу над Фрайбургом. Баденцы еще до экватора первой половины огорчили Нойера дважды. Сузуки воспользовался передачей Гинтера, а Манзамби головой замкнул навес с углового.

Спасать Баварию взялся молодой Карл. Для начала юниор скрылся от защитников и переиграл кипера. А потом он сыграл в стенку с Олисе, который в два касания сравнял счет. Повели мюнхенцы уже после перерыва.

Третьим отличился Упамекано, сыграв головой после навеса Олисе. Далее Кейн мощным ударом поймал на противоходе вратаря. Под занавес поединка Джексон реализовал выход один на один, а Олисе классно уложил в дальний – 6:2 в итоге.

Бавария осталась первой в Бундеслиге. Подопечные Компани набрали 31 очко. Фрайбург оказался на 10-й позиции (13 пунктов).

Статистика матча Бавария – Фрайбург 11-го тура чемпионата Германии

Бавария – Фрайбург – 6:2

Голы: Карл, 22, Олисе, 45+2, 84, Упамекано, 55, Кейн, 60, Джексон, 78 – Сузуки, 12, Манзамби, 17

Ожидаемые голы (xG): 2.45 - 0.57

Владение мячом: 72 % - 28 %

Удары: 22 - 8

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 3 - 5

Фолы: 9 - 7

