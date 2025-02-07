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Рулевой Ливерпуля высказался о шансах на исторический квадрупл

Арне Слот не привык заглядывать вперед.
Сегодня, 14:57
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Наставник Ливерпуля Арне Слот поделился мыслями о шансах своих подопечных выиграть все трофеи, в которых они принимают участие.

По словам нидерландца, он просто наслаждается тем, как продолжается сезон, и смотрит на каждый матч отдельно.

«Мне остается сказать, что сейчас мы в отличной форме. Я говорю не только о наших победах, но и о том, что футболисты полностью здоровы и готовы.

Мы находимся в хорошем положении, но нам также известно, как долго продлится сезон и сколько тяжелых испытаний нам придется пройти.

Не думаю, что мы будем выигрывать каждый матч со счетом 4:0, как сегодня, но я и не требую этого. Мы просто стараемся сделать все, чтобы выиграть каждый следующий матч», - сказал Слот.

Напомним, вчера, 6 февраля, Ливерпуль прошел в финал Кубка Лиги.

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