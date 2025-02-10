Стало известно, сыграет ли Лунин в полуфинале Кубка Испании

Анчелотти определился с вратарем на важный поединок.

Мадридский Реал переиграл Леганес (3:2) и пробился в полуфинал Кубка Испании.

Как сообщает AS, украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин не попадет в основу на поединок 1/2 финала турнира. Наставник Реала Карло Анчелотти доверил место в старте Тибо Куртуа.

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12 февраля состоится жеребьевка Кубка Испании. Соперниками Реала могут стать Барселона, Атлетико или Реал Сосьедад.

В текущем сезоне Лунин провел восемь матчей за Реал, в которых пропустил 12 голов и трижды отыграл на ноль. 25-летний украинец выходил в стартовом составе мадридского клуба во всех трех предыдущих матчах команды в Кубке

Дйствующим обладателем Кубка Испании является Атлетик из Бильбао.

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