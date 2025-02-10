Анчелотти может возглавить одну из лучших сборных мира

Главный тренер Реала Карло Анчелотти может покинуть мадридский клуб по окончанию сезона.

Как сообщает Ok Diario, услугами итальянского специалиста заинтересована бразильская федерация.

Представители латинской страны предложили Анчелотти возглавить сборную Бразилии и работать до конца чемпионата мира-2026.

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Главный тренер Реала может принять решение до мая этого года. На данный момент Анчелотти не спешит принимать решение, ведь сосредоточен на работе в Испании.

В турнирной таблице Ла Лиги Реал занимает первую место, опережая Атлетико на один балл, а Барселону - на два.

Ранее сообщалось, что Гвардиола настаивал на покупке лидера Реала, но футболист отказался.

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