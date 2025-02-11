Конкурент Зинченко покинет Арсенал свободным агентом

Защитник Арсенала Киран Тирни покинет Арсенал по окончанию сезонаю

27-летний футболист, который конкурирует с украинцем Александром Зинченко на позиции, продолжит карьеру в Селтик. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Шотландцы заключили предварительное соглашение с Тирни, который присоединится к команде в июле 2025 года на правах свободного агента.

Читай также: Анчелотти может возглавить одну из лучших сборных мира

Киран Тирни перешел в Арсенал из Селтика летом 2019 года за 27 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел пять матчей за лондонский клуб, в которых результативными действиями не отличался.

Ранее были названы клубы, которые могут подписать Зинченко зимой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!