Конкурент Зинченко покинет Арсенал свободным агентом
Защитник Арсенала Киран Тирни покинет Арсенал по окончанию сезонаю
27-летний футболист, который конкурирует с украинцем Александром Зинченко на позиции, продолжит карьеру в Селтик. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Шотландцы заключили предварительное соглашение с Тирни, который присоединится к команде в июле 2025 года на правах свободного агента.
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Киран Тирни перешел в Арсенал из Селтика летом 2019 года за 27 миллионов евро.
В текущем сезоне он провел пять матчей за лондонский клуб, в которых результативными действиями не отличался.
Ранее были названы клубы, которые могут подписать Зинченко зимой.
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