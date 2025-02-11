iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Конкурент Зинченко покинет Арсенал свободным агентом

Киран Тирни продолжит карьеру в Шотландии.
Сегодня, 07:50
Александр Зинченко и Киран Тирни / Getty Images
Александр Зинченко и Киран Тирни / Getty Images

Защитник Арсенала Киран Тирни покинет Арсенал по окончанию сезонаю

27-летний футболист, который конкурирует с украинцем Александром Зинченко на позиции, продолжит карьеру в Селтик. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Шотландцы заключили предварительное соглашение с Тирни, который присоединится к команде в июле 2025 года на правах свободного агента. 

Читай также: Анчелотти может возглавить одну из лучших сборных мира

Киран Тирни перешел в Арсенал из Селтика летом 2019 года за 27 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел пять матчей за лондонский клуб, в которых результативными действиями не отличался. 

Ранее были названы клубы, которые могут подписать Зинченко зимой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Динамо - Аталанта: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА 11.02.2025 Динамо - Аталанта: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА 11.02.2025
Свитолина сыграет с Пегулой во втором раунде турнира в Катаре Свитолина сыграет с Пегулой во втором раунде турнира в Катаре
Портер: Усик является лучшим боксером последних двух поколений Портер: Усик является лучшим боксером последних двух поколений
УХЛ: Днепр примет Киев Кэпиталз, Шторм проэкзаменует Крыжинку УХЛ: Днепр примет Киев Кэпиталз, Шторм проэкзаменует Крыжинку
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов11:55
Динамо - Аталанта: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА 11.02.2025
Теннис11:55
Свитолина сыграет с Пегулой во втором раунде турнира в Катаре
Бокс11:35
Портер: Усик является лучшим боксером последних двух поколений
Украина11:30
УХЛ: Днепр примет Киев Кэпиталз, Шторм проэкзаменует Крыжинку
Бокс11:16
Уоррен организовал бой двух экс-чемпионов полулегкого веса
Теннис11:05
Костюк сыграет с Гауфф во втором раунде Qatar Open
Бокс10:50
"Он будет счастлив отступить": Дэвис дерзко пригрозил Беринчику
Украина10:50
Трансферы УПЛ: Кривбасс взял хавбека Левски, Шахтер подписал легионеров
НБА10:29
Не Индиана: Лень получил роскошный вариант продолжения карьеры
Лига Чемпионов10:25
Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов 11.02.2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK