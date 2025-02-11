Срна прокомментировал слухи вокруг Пушича

Спортдир Шахтера Дарио Срна прокомментировал слухи в прессе вокруг персоны рулевого команды Марино Пушича.

По словам Дарио, такие новости в СМИ вполне объяснимы, однако у специалиста есть кредит доверия.

«Нормально и понятно, когда Шахтер проигрывает, 15 очков [потеряно] за полгода, что идут требования от болельщиков, журналистов убрать тренера. К сожалению, тренерская работа такова, что всегда тренер оплачивает счет.

Но, к сожалению, очень много об этом пишется, говорится, но Марино Пушич же у нас и остается с нами. Потому что у него есть полная поддержка президента клуба, директора Палкина, моя поддержка».

Срна также отметил, что не во всех потерях очков виноват именно Пушич.

«Мы сделали свой анализ, и, если честно сказать, говорю свое мнение: я не могу повесить все потерянные очки на Мистера - это будет несправедливо. Тренерская работа такова, что всегда лучше тренера поменять, чем 20 футболистов.

Но если разобраться, где и как мы потеряли очки - я не могу обвинять Пушича в том, что с Рухом, Вересом, Полесьем, Динамо, ПСВ мы пропускали голы на последних минутах. Мы все вместе должны за это отвечать и мы все вместе виноваты.

Если бы не было плохого паса Азарова с Александрией, не было бы 2:1. Если бы Бондарь не дал тот пас с Вересом, было бы 1:0. Если бы Педринью не получил красную карточку, мы бы выиграли у ПСВ. Если бы Крыськив не получил красную карточку с Динамо... Это все сработало против нас, и я не согласен, что здесь все надо вешать на тренера».

Также хорват заверил, что «горняки» не ищут замену Марино.

«У него и было полное доверие. То, что журналисты пишут, что мы ищем, что мы ищем тренера - это сплетни, которые уже долго пишут, но в конце концов Пушич сейчас здесь и тренер Шахтера.

Мы все вместе сделали анализ в декабре, и самое важное, что после этого анализа мы стали сильнее. Марино Пушич и его тренерский штаб показали во многих играх, что у него есть качества, чтобы быть тренером Шахтера», - сказал Срна.

Ранее стало известно, что Пушича к себе хочет вернуть нидерландский гранд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!