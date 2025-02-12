Гасперини раскритиковал современный футбол после назначенного пенальти в матче с Брюгге

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини остался недоволен итогами матча против Брюгге.

Напомним, на последних минутах матча Исак Хин отмахнулся от соперника, попав тому рукой по лицу. Судья после совещания с VAR решил назначить пенальти, который принес Брюгге победу.

Гасперини остался недоволен решением арбитра, заявив, что современный футбол в принципе очень далек от самого себя, как от вида спорта.

"Трагедия в том, что эта зараза распространяется по всему футболу. Мы выходим за пределы этого вида спорта. У всех совершенно разное представление о фолах.

Трагедия сегодняшнего футбола – контакты. Сейчас большинство игроков падают и кричат, чтобы кое-что "украсть". Я больше не понимаю правил футбола.

Сначала мы все прыгали как пингвины, теперь мы все будем бегать как пингвины. Футбол превращается в совершенно другой вид спорта.

Через шесть дней понадобится подвиг, потому что нужно выиграть с разницей в два гола, а Брюгге – хорошая команда. Нам придется гораздо больше раскрываться. Это будет действительно сложный матч", – цитирует специалиста Джанлука Ди Марцио.

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