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Барселона продлила контракт очередного таланта

Пау Кубарси подписал долгосрочное соглашение.
Сегодня, 17:30
Пау Кубарси / Getty Images
Пау Кубарси / Getty Images

Каталонская Барселона продлила контракт с еще одним молодым талантом.

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», новое соглашение с клубом подписал Пау Кубарси. Договоренность будет действовать до конца июня 2029 года.

Финансовые детали, в частности, зарплата игрока и прописанная в контракте клаусула на данный момент остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продлила контракт с Гави и Педри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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