Слот может получить двухматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитра

Однако FA может применить к специалисту и более жесткие санкции.

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот может получить вторую дисквалификацию в текущем сезоне, сообщает The Telegraph.

Напомним, мерсисайдское дерби завершилось массовой потасовкой, по результатам которой Майкл Оливер удалил Слота за слова в свой адрес.

FA все еще рассматривает дело, однако обвинения нидерландскому специалисту могут выдвинуть уже в пятницу утром. А уже до понедельника ассоциация определится с наказанием для Слота.

Вероятно, речь идет о более длительной дисквалификации или штрафе, но тот факт, что Слота уже дисквалифицировали ранее, может вызватьт более серьезные меры со стороны FA.

Кроме того, в течение следующих нескольких недель FA внимательно изучит все материалы дела, а затем может выдвинуть обвинения против клубов или отдельных игроков.

Ранее также сообщалось, что Сити может потерять защитника до конца сезона.

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