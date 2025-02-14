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Неймар мечтает о возвращении в Барселону - журналист

Бразилец хочет поиграть в Европе.
Сегодня, 01:06
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Вингер Сантоса Неймар мечтает вернуться в Барселону. Об этом сообщил испанский журналист Санти Овалле.

По словам Овалле, Неймар хочет играть за каталонцев уже с лета этого года.

«Неймар вернулся в Сантос, чтобы подтянуть форму. С лета он хочет играть в Европе.

Его мечта - возвращение в Барселону», - сказал Санти в эфире Que Thi Juques

Напомним, ранее сообщалось, что Барса рассматривает другой вариант улучшения атаки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона неймар

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