Тоттенхэм вышел победителем из битвы главных неудачников АПЛ
Во вторник, 16 февраля, Тоттенхэм принимал дома Манчестер Юнайтед в рамках 25-го тура АПЛ.
Сначала игра была довольно равной, МЮ мог открывать счет уже на 10-й минуте, но Гульельмо Викарио совершил свой первый из многих сейвов этим вечером. Затем и Онана пришлось продемонстрировать свои умения, отразив удар Бергвалля, но вот с добиванием Мэддисона камерунец справится не смог.
И в целом более в первом тайме ничего примечательного не произошло. Один единственный момент на обе команды был у Гарначо, но вингер засадил сильно вышел ворот с убойной позиции.
Во втором тайме Тоттенхэм играл на сохранению счета, иногда доставая соперника кинжальными контратаками, но долгая осада со стороны манкунианцев так и завершилась ничем. Все попытки были или упущены, или отражены Викарио. За весь матч Аморим сделал лишь одну замену на 90+1 минуте.
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 25-го тура чемпионата Англии
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Мэддисон, 13
Ожидаемые голы (xG): 2.15 - 1.54
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 22 - 16
Удары в створ: 7 - 6
Угловые: 10 - 5
Фолы: 13 - 9
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