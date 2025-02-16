Тоттенхэм вышел победителем из битвы главных неудачников АПЛ

Во вторник, 16 февраля, Тоттенхэм принимал дома Манчестер Юнайтед в рамках 25-го тура АПЛ.

Сначала игра была довольно равной, МЮ мог открывать счет уже на 10-й минуте, но Гульельмо Викарио совершил свой первый из многих сейвов этим вечером. Затем и Онана пришлось продемонстрировать свои умения, отразив удар Бергвалля, но вот с добиванием Мэддисона камерунец справится не смог.

И в целом более в первом тайме ничего примечательного не произошло. Один единственный момент на обе команды был у Гарначо, но вингер засадил сильно вышел ворот с убойной позиции.

Во втором тайме Тоттенхэм играл на сохранению счета, иногда доставая соперника кинжальными контратаками, но долгая осада со стороны манкунианцев так и завершилась ничем. Все попытки были или упущены, или отражены Викарио. За весь матч Аморим сделал лишь одну замену на 90+1 минуте.

Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 25-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Мэддисон, 13

Ожидаемые голы (xG): 2.15 - 1.54

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 22 - 16

Удары в створ: 7 - 6

Угловые: 10 - 5

Фолы: 13 - 9

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