Каземиро: Реал создан для побед

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро прокомментировал предстоящий ответный матч между Манчестер Сити и Реалом.

Бразилец объяснил, почему его бывший клуб должен одолеть "горожан" и пройти в следующий этап Лиги чемпионов.

Каземиро заявил, что Реал - клуб, созданный для побед, у них самые требовательные болельщики и соответствующая культура, построенная вокруг побед.

"Это касается всего, не только стадиона. Еще и города. Когда ты переходишь в Мадрид, ты уже знаешь, что окажешься в лучшей команде мира. И когда ты впервые надеваешь футболку, ты уже знаешь, что ты часть этого клуба. Ты веришь в это, потому что видишь, как сбывается твоя мечта.

Болельщики на Бернабеу – самые требовательные в мире. Ты ведешь и выигрываешь матч... а тебя просят тебя продолжать идти вперед и стараться еще сильнее, не дать ситуации измениться.

Ключом ко всему является то, что Мадрид создан для побед. Не важно, с каким счетом – 1:0 или 5:0. Мадрид – это победы. Ты побеждаешь и готовишься выиграть следующую игру. Ты не говоришь о предыдущей. Тебя приучают к победам. Реал создан для этого.

Главная и наиболее значимая ценность этого клуба может быть выражена одним словом: победа", - приводит слова бразильца AS.

Ранее также сообщалось, что талант Спортинга хотел бы перейти в Манчестер Юнайтед.

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