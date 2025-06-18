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Александрия и Полесье узнали потенциальных соперников в Лиге конференций

Украинские клубы знают, с кем могут сыграть.
Сегодня, 15:31       Автор: Василий Медвидь

В Ньоне, Швейцария, прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций.

В ходе процедуры своего соперника узнали житомирское Полесье и Александрия из одноименного города.

Полесье встретится с победителем противостояния между боснийским Борацем и андоррской Санта-Коломой.

Александрия сыграет против неудачника пары первого квалификационного раунда Лиги Европы АЕК Ларнака - Партизан.

Напомним, ранее Шахтер узнал возможного соперника во втором раунде Лиги Европы.

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