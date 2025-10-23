Самсунспор - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и английской командами.

В четверг, 23 октября, киевское Динамо проведет второй матч основного этапа Лиги конференций против турецкого Самсунспора. Матч пройдёт в Турции.

У Динамо сейчас не лучшая форма. Команда Шовковского последний раз побеждала более месяца назад и это была единственная победа команды осенью

Их соперник наоборот, после плохого старта исправил ситуацию и не проигрывал уже больше месяца.

Текстовая онлайн-трансляция матча Самсунспор - Динамо Киев будет доступна в этой новости.

Смотреть игру онлайн можно будет с 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что официальным транслятором матча на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO.

Эксперты считают фаворитом этого противостояния именно представителя чемпионата Турции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!