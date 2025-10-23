Самсунспор - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
В четверг, 23 октября, киевское Динамо проведет второй матч основного этапа Лиги конференций против турецкого Самсунспора. Матч пройдёт в Турции.
У Динамо сейчас не лучшая форма. Команда Шовковского последний раз побеждала более месяца назад и это была единственная победа команды осенью
Их соперник наоборот, после плохого старта исправил ситуацию и не проигрывал уже больше месяца.
Текстовая онлайн-трансляция матча Самсунспор - Динамо Киев будет доступна в этой новости.
Смотреть игру онлайн можно будет с 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что официальным транслятором матча на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO.
Эксперты считают фаворитом этого противостояния именно представителя чемпионата Турции.
