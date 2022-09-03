Днепр-1 - АЗ: где смотреть матч Лиги конференций

Кто показывает матч группового этапа Лиги конференций-2022 Днепр-1 - АЗ и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В четверг, 8 сентября, Днепр-1 стартует на групповом этапе нового розыгрыша Лиги конференций сезона-2022/23.

Первым соперником команды Александра Кучера на этой стадии соревнований станет представитель чемпионата Нидерландов АЗ Алкмаар.

Будущий поединок будет номинально домашним для днепрян, поскольку из-за развязанной россиянами полномасштабной войны команда не может проводить еврокубковые матчи на территории Украины и будет вынуждена принять нидерландцев в Словакии.

Матч первого тура группового раунда Лиги конференций Днепр-1 - АЗ состоится в словацком городе Кошице на местной арене. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Днепр-1 - АЗ?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Днепр-1 - АЗ, которая начнется 8 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, который является официальным транслятором еврокубков.

Источник: СК Днепр-1

Для Днепра-1 матч с АЗ станет дебютным в Лиге конференций. Соперниками украинского клуба в группе Е турнира, кроме нидерландской команды, также будут кипрский Аполлон и Вадуц из Лихтенштейна.

Результаты Днепра-1 и АЗ в сезоне

Днепр-1 в нынешнем сезоне начинал еврокубковый путь в квалификации Лиги Европы, где в раунде плей-офф потерпел неудачу в противостоянии с кипрским АЕКом. В домашнем матче днепровская команда проиграла со счетом 1:2, а на выезде была разгромлена 0:3. После этого украинский клуб напрямую отправился в групповой этап Лиги конференций.

Вскоре Днепр-1 достаточно уверенно стартовал в новом сезоне украинской Премьер-лиги, начав чемпионат с двух побед и пока еще не позволив соперникам распечатать свои ворота. При этом в первом матче УПЛ подопечные Александра Кучера разгромили киевское Динамо (3:0), а во втором уверенно справились с Вересом (2:0).

Источник: СК Днепр-1

АЗ для попадания в групповой этап Лиги конференций пришлось преодолеть три раунда квалификации. Команда Паскаля Янсена поочередно одолела в отборе Тузлу Сити (1:0, 4:0) из Боснии и Герцеговины, шотландский Данди Юнайтед (0:1, 7:0) и португальский Жил Висенте (4:0, 2:1).

Также клуб из Алкмаара успешно стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов. В первых четырех турах АЗ одержал три победы, один матч свел вничью и сейчас пребывает в верхней части турнирной таблицы рядом с лидерами местного футбола Аяксом, ПСВ и Фейеноордом.

Где состоится матч Днепр-1 - АЗ?

Днепр-1 примет АЗ в первом туре Лиги конференций в Словакии на Кошицкой футбольной арене (Košická futbalová aréna).

Стадион в городе Кошице является домашним для одноименного футбольного клуба, который выступает во втором словацком дивизионе. Вместимость арены составляет 5836 зрителей.