Стала известна заявка Днепра-1 на Лигу конференций
Спортивный клуб Днепр-1 выступит на групповом этапе Лиги конференций.
Главный тренер украинской команды Александр Кучер определился с игроками, которые вошли в заявку на еврокубковый турнир.
В список вошло 22 футболиста, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Вашему вниманию заявка Днепра-1 на Лигу конференций:
Голкиперы: Канарейкин, Валеф, Рыбак, Юрчук.
Защитники: Адамюк, Бусанелло, Хамаш, Логинов, Сваток.
Полузащитники: Бабенко, Балули, Бланко, Гуцуляк, Горбунов, Когут, Лучкевич, Назаренко, Пихаленок, Сарапий, Танчик.
Нападающие: Довбик, Громов.
Стоит отметить, что в заявке на данный момент отсутствуют аргентинский защитник Эмилиано Пурита, хавбек Валентин Рубчинский и бразильский форвард Уэсли Брага.
Напомним, в четверг, 8 сентября, Днепр-1 сыграет с АЗ. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.