Стала известна заявка Днепра-1 на Лигу конференций

Спортивный клуб Днепр-1 выступит на групповом этапе Лиги конференций.

Главный тренер украинской команды Александр Кучер определился с игроками, которые вошли в заявку на еврокубковый турнир.

В список вошло 22 футболиста, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию заявка Днепра-1 на Лигу конференций:

Голкиперы: Канарейкин, Валеф, Рыбак, Юрчук.

Защитники: Адамюк, Бусанелло, Хамаш, Логинов, Сваток.

Полузащитники: Бабенко, Балули, Бланко, Гуцуляк, Горбунов, Когут, Лучкевич, Назаренко, Пихаленок, Сарапий, Танчик.

Нападающие: Довбик, Громов.

Стоит отметить, что в заявке на данный момент отсутствуют аргентинский защитник Эмилиано Пурита, хавбек Валентин Рубчинский и бразильский форвард Уэсли Брага.

Напомним, в четверг, 8 сентября, Днепр-1 сыграет с АЗ. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.