Полузащитник Днепра-1: Приложим все усилия, чтобы показать хороший футбол для нас и нашей страны

Хавбек СК Днепр-1 Алексей Гуцуляк высказался перед поединком первого тура групового этапа Лиги конференций против нидерландского АЗ из города Алкмаар.

По словам футболиста, "спортклубовцы" уже адаптировались к жизни в столице Словении. Игроки команды чувствуют себя в Кошице как дома.

"Мы уже поселились в словацком городе Кошице, разъехались по квартирам. Сначала было немного тяжело, потому что все жили в отеле и для нас здесь новый город, поэтому понятно, что для команды это не легко. Здесь и бытовые моменты и все остальное. Сейчас уже все лучше, чувствуем себя как дома, Живу в центре города, и он чем-то напоминает Львов.

Конечно, когда команда побеждает, это добавляет всем нам сил и уверенности в себе, и тренировки совсем иначе проходят. Но матчи чемпионата Украины и матчи в Лиге Конференций сильно разнятся. Думаю, что завтра будет любопытно".

Гуцуляк заявил, что не считает матчи против АЗ важнее, чем другие игры на груповом этапе.

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"Так нельзя говорить, потому что еще ни одна игра в группе не сыграна. Завтрашняя встреча будет интересной, но она не будет важнее других матчей в группе.

Физически, я думаю, команда готова. Я увереннее себя чувствую, хотя и сбор не прошел, но после травмы восстанавливаюсь хорошо и чувствую себя нормально.

Не думаю, что это будет тяжелая игра – мы будем чувствовать себя комфортно. Не могу сказать, что для нас это будет еврокубковый дебют. Да, мы проиграли две игры в квалификации Лиги Европы, но это тоже был для нас еврокубковый опыт, и он дает нам уверенность. Так что я не скажу, что для нас это будет дебют".

Украинский футболист обратился к согражданам, пообещав что подопечные Кучера будут пытаться показывать хороший футбол для своих болельщиков.

"Нам не важно, кто придет нас поддержать словаки или украинцы, мы приложим все усилия, чтобы показать хороший футбол для нас и для нашей страны. Конечно, мы верим в победу" - подытожил Гуцуляк.