Днепр-1 - Вадуц: прогноз на матч Лиги конференций

Команды встретятся в третьем туре группового этапа Лиги конференций-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 6 октября, спортивный клуб Днепр-1 сыграет с Вадуцом в третьем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2022/23.

Поединок состоится в Словакии на Кошицкой футбольной арене (Košická futbalová aréna). Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

По мнению экспертов, в предстоящем поединке больше шансов на победу у хозяев поля.

Прогноз на матч Днепр-1 - Вадуц

На победу украинской команды можно поставить с коэффициентом 1,66, в то время как триумф гостей оценили в 5,10.

На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 3,90.

Аналитики также считают, что предстоящий матч завершится минимальной победой подопечных Александра Кучера. На счет 1:0 что можно поставить с коэффициентом - 7,40.

Читай также: Днепр-1 - Вадуц: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Днепровский клуб впервые в истории выступает на групповом этапе еврокубкового турнира. В первых двух турах команда набрала три очка благодаря победе над Аполлоном (3:1). Также на счету днепрян поражение от АЗ (0:1).

Вадуц за два туры набрал одно очко, сыграв вничью с Аполлоном (0:0). В матче с АЗ их ждала неудача - разгромное поражение 1:4.