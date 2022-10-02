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Днепр-1 - Вадуц: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Команды встретятся в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 14:15
Футболисты Днепр-1 / СК Днепр-1
Футболисты Днепр-1 / СК Днепр-1
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В четверг, 6 октября, Днепр-1 продолжит свое выступление на групповом этапе нового розыгрыша Лиги конференций сезона-2022/23.

В рамках третьего тура команда Александра Кучера сыграет с представителем Лихтенштейна - Вадуц.

Матч группового раунда Лиги конференций Днепр-1 - АЗ состоится в словацком городе Кошице на местной арене. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Днепр-1 - Вадуц

Будет доступна в этой новости 6 октября, начиная с 19:45 по Киеву.

Днепровский клуб впервые в истории выступает на групповом этапе еврокубкового турнира. В первых двух турах команда набрала три очка благодаря победе над Аполлоном (3:1). Также на счету днепрян поражение от АЗ (0:1).

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Вадуц за два туры набрал одно очко, сыграв вничью с Аполлоном (0:0). В матче с АЗ их ждала неудача - разгромное поражение 1:4.

В следующем туре Лиги конференций Днепр-1 уже на выезде сыграет с Вадуцом, а АЗ отправится на выезде на игру с Аполлоном. Матчи пройдут 13 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Днепр-1 Вадуц лига конференций
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