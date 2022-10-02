Днепр-1 - Вадуц: где смотреть матч Лиги конференций

Кто показывает матч группового этапа Лиги конференций-2022 Днепр-1 - Вадуц и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В четверг, 6 октября, Днепр-1 продолжит свои выступления на групповом этапе Лиги конференций сезона-2022/23.

Команда Александра Кучера в третьем туре еврокубкового турнира сыграет с Вадцуом (Лихтенштейн).

Стартовый свисток - в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Днепр-1 - Вадуц?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Днепр-1 - Вадуц, которая начнется 6 октября в 19:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, официальный транслятор еврокубков.

В своей истории команды никогда не встречались. Команды впервые в истории играют в Лиге конференций.

Напомним, что соперниками Днепра-1 и Вадуца в группе Е Лиги конференций являются нидерландский АЗ и Аполлон из Кипра.

Результаты Днепра-1 и Вадуца в сезоне

Днепровский клуб великолепно начал в чемпионате Украины, добыв четыре победы в четырех турах. В последней игре подопечные Александра Кучера разгромили Львов (3:0). В Лиге конференций команда имеет одну победу (Аполлон - 3:0) и одно поражение (АЗ - 0:1).

В свою очередь Вадуц проваливается на старте сезона. Лихтенштейнский клуб за восемь туров в чемпионате страны набрал лишь четыре очка (4 ничьи и 4 поражения). В еврокубковом турнире команда набрала лишь одно очко (ничья с Аполлоном), а во второй встречи уступила АЗ (1:4).

Где состоится матч Днепр-1 - Вадуц?

Днепр-1 примет Вадуц в третьем туре Лиги конференций в Словакии на Кошицкой футбольной арене (Košická futbalová aréna).

Стадион в городе Кошице является домашним для одноименного футбольного клуба, который выступает во втором словацком дивизионе. Вместимость арены составляет 5836 зрителей.