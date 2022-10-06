Амаш и Рубчинский - в основе на матч против Вадуца
Стал известен состав Днепра-1 на игру Лиги Конференций.
В рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 встретится с Вадуцом.
Главный тренер "спортклубовцев" Александр Кучер определился с составом на данный поединок.
С первых минут в основе украинской команды появятся Янис Амаш и Валентин Рубчинский.
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Днепр-1: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Рубчинский, Бабенко, Амаш, Пихаленок, Гуцуляк - Довбик.
Запасные: Рибак, Юрчук, Балули, Лучкевич, Назаренко, Логинов, Когут, Кононов, Громов, Горбунов, Бланко.
Вадуц: Шанде - Трабер, Исик, Гассер - Ульрих, Фоссо, Гаич, Фер, Джиджек - Сасере, Зюттер.
Запасные: Фозер, Тиадо Ери, Растодер, Гольцер, Лодице, Гаслер, Джемайли, Йокич, Добрас, Люхинге, Хаджи, Омерович