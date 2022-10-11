Вадуц - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций

Кто показывает матч группового этапа Лиги конференций-2022 Вадуц - Днепр-1 и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В четверг, 13октября, Днепр-1 продолжит свои выступления на групповом этапе Лиги конференций сезона-2022/23.

Команда Александра Кучера в четвертом туре еврокубкового турнира сыграет с Вадцуом (Лихтенштейн).

Стартовый свисток - в 22:000 по киевскому времени.

Где смотреть матч Вадуц - Днепр-1?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Днепр-1 - Вадуц, которая начнется 13 октября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, официальный транслятор еврокубков.

Команды впервые в истории играют в Лиге конференций. В прошлом туре команды сыграли в результативную ничью (2:2).

Напомним, что соперниками Днепра-1 и Вадуца в группе Е Лиги конференций являются нидерландский АЗ и Аполлон из Кипра.

Результаты Днепра-1 и Вадуца в сезоне

Днепровский клуб великолепно начал в чемпионате Украины, добыв пять побед в пяти турах. В последней игре подопечные Александра Кучера разгромили Зарю (3:0). В Лиге конференций команда имеет одну победу (Аполлон - 3:0), одно поражение (АЗ - 0:1) и одну ничью (Вадуц -2:2).

В свою очередь Вадуц проваливается на старте сезона. Лихтенштейнский клуб за десять туров в чемпионате Швейцарии во Второй лиге по значимости набрал лишь пять очков (5 ничьих и 5 поражений). В еврокубковом турнире команда набрала два очка (ничья с Аполлоном и Днепром-1), а во второй встречи уступила АЗ (1:4).

Где состоится матч Вадуц - Днепр-1?

Вадуц примет Днепр-1 в четвертом туре Лиги конференций в Лихтенштейне на стадионе Райнпарк.

Стадион в городе Вадуц является домашним для одноименного футбольного клуба. Вместимость арены составляет около 7,5 тысяч зрителей.