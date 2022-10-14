Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка, в котором украинцы одержали победу.

В четверг, 13 октября, в Лихтенштейне состоялась встреча Вадуца и Днепра-1 в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций. Победу в матче праздновал украинский коллектив со счетом 2:1.

В первом тайме Янис Амаш вывел команду Александра Кучера вперед, однако пятью минутами спустя хозяева поля сравняли счет. Только в добавленное арбитром время ко второму тайму победу для Днепра-1 вырвал Артем Довбик.

Обзор матча:

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Вадуц – Днепр-1 1:2

Голы: Растодер, 30 - Амаш, 25, Довбик, 92

Вадуц: Бухель – Фер (Ульрих, 46), Исик, Джемайли, Иодис – Гайич – Хадзи (Сасере, 66), Фоссо (Гасслер, 66), Добрас, Джокич (Зуттер, 86) – Растодер (Чичик, 76).

Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш – Бабенко (Рубчинский, 76), Пихальонок (Когут, 82) – Гуцуляк (Танчик, 60), Балули (Громов, 60), Бланко (Горбунов, 82) – Довбик.

Предупреждения: Фоссо – Бабенко, Громов, Рубчинский, Валеф, Танчик