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Футбол

Днепр-1 гарантировал себе место в плей-офф Лиги конференций

Украинская команда еще поборется за прямую путевку сразу в 1/8 финала турнира.
Вчера, 23:58
Днепр-1 вышел в плей-офф Лиги конференций / СК Днепр-1
Днепр-1 вышел в плей-офф Лиги конференций / СК Днепр-1
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В четверг, 27 октября, Днепр-1 в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций встречался с кипрским Аполлоном.

Подопечные Александра Кучера одержали над соперником минимальную победу со счетом 1:0, чем обеспечили себе выход в следующую стадию турнира.

После пяти сыгранных туров Днепр-1 имеет в своем активе десять набранных очков и занимает второе место в группе Е. Лидирует в квартете нидерландский АЗ с 12 баллами. Именно эти две команды сыграют в плей-офф Лиги конференций.

Кипрский Аполлон и лихтенштейнский Вадуц потеряли шансы на выход из группы, набрав четыре и два пункта соответственно.

Кроме того, в заключительном матче группового раунда АЗ и Днепр-1 в очном противостоянии разыграют первое место в квартете, дающее прямую путевку сразу в 1/8 финала турнира.

Матч шестого тура групповой стадии Лиги конференций АЗ - Днепр-1 будет сыгран в четверг, 3 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АЗ Днепр-1 Аполлон лига конференций
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