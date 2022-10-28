В рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 сумел минимально обыграть Аполлон (Кипр).

Единственный гол в матче забил украинский полузащитник Александр Пихаленок, который метров с 25 пробил точно в дальний угол ворот.

Примечательно, что гол Пихаленка претендует на звание лучшего по итогам тура в Лиге конференций.

На награду также номинированы: Анди Диуф (Базель), Яри Версхарен (Андерлехт) и Кевин Фризенбихлер (РФШ).

На ISPORT доступно видео гола и обзор матча Днепр-1 - Аполлон.