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Гол Пихаленка претендует на звание лучшего по итогам тура в Лиге конференций

Украинец принес победу спортивному клубу.
Сегодня, 11:23
Александр Пихаленок / СК Днепр-1
Александр Пихаленок / СК Днепр-1
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В рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 сумел минимально обыграть Аполлон (Кипр).

Единственный гол в матче забил украинский полузащитник Александр Пихаленок, который метров с 25 пробил точно в дальний угол ворот.

Примечательно, что гол Пихаленка претендует на звание лучшего по итогам тура в Лиге конференций.

На награду также номинированы: Анди Диуф (Базель), Яри Версхарен (Андерлехт) и Кевин Фризенбихлер (РФШ).

На ISPORT доступно видео гола и обзор матча Днепр-1 - Аполлон.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео гола Днепр-1 Александр Пихаленок
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