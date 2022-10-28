Гол Пихаленка претендует на звание лучшего по итогам тура в Лиге конференций
Украинец принес победу спортивному клубу.
В рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 сумел минимально обыграть Аполлон (Кипр).
Единственный гол в матче забил украинский полузащитник Александр Пихаленок, который метров с 25 пробил точно в дальний угол ворот.
Примечательно, что гол Пихаленка претендует на звание лучшего по итогам тура в Лиге конференций.
На награду также номинированы: Анди Диуф (Базель), Яри Версхарен (Андерлехт) и Кевин Фризенбихлер (РФШ).
⚽️ Diouf, Verschaeren, Friesenbichler, Pikhalonok...— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 27, 2022
Who did it best? 🔥@Heineken | #UECLGOTW | #UECL
На ISPORT доступно видео гола и обзор матча Днепр-1 - Аполлон.