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Довбик стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций

Днепр-1 финишировал в квартете вторым и вышел в 1/16 финала турнира.
Сегодня, 11:50
Довбик забил пять голов в группе Лиги конференций / СК Днепр-1
Довбик забил пять голов в группе Лиги конференций / СК Днепр-1
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Нападающий Днепра-1 Артем Довбик стал лучшим бомбардиром группового раунда Лиги конференций.

По итогам выступлений на групповой стадии турнира украинский форвард записал на свой счет пять голов и опередил ряд ближайших преследователей на один результативный удар.

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В поединках квартета Е Довбик записал на свой счет дубль в игре с Аполлоном, по разу забил в двух встречах в ворота Вадуца и отличился в матче с АЗ. Кроме того, в активе нападающего еще две голевые передачи.

Напомним, что Днепр-1 с десятью очками завершил групповой этап Лиги конференций на втором месте, отстав от АЗ на пять баллов. Теперь украинская команда сыграет в 1/16 финала турнира, а своего следующего соперника, которым станет команда, вылетевшая из Лиги Европы, узнает 7 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 артем довбик
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