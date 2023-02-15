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Кучер назвал фаворита первого матча АЕК Ларнака - Днепр-1

Днепровский клуб готов дебютировать в плей-офф еврокубка.
Сегодня, 21:35
Александр Кучер / СК Днепр-1
Александр Кучер / СК Днепр-1

В четверг, 16 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала АЕК Ларнака на своем поле примет Днепр-1.

Наставник спортивного клуба Александр Кучер поделился ожиданиями от поединка. По словам специалиста, есть определенные проблемы с составом.

"В целом все ребята себя хорошо чувствуют, но есть травмированные – это Лучкевич, Пурита. Есть повреждение у Адамюка, уже завтра утром мы посмотрим, сможет ли он играть. Также есть повреждение у Матарриты, он завтра не поучаствует в матче".

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Кучер также считает, что кипрский клуб является фаворитом матча.

"АЕК – фаворит этого матча. Соперник на ходу, у них продолжается чемпионат, а у нас до сих пор перерыв, официальных матчей мы еще не проводили, а эта игра будет только первой в году.

Конечно, нам будет тяжело, но мы будем отдавать все свои силы на футбольном поле, чтобы получить положительный для нас результат. Понимаем, что противостояние состоит не из одного матча, а будет еще ответная игра. Нам нужно быть хорошо сыграть и физически, и ментально", - отметил Кучер.

Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

Источник: СК Днепр-1
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Кучер Днепр-1

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