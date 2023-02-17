Кучер: Не могу сказать, что уровень клубов из Украины упал. Мы давно не играли в официальных матчах

В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Конференций СК Днепр-1 на выезде проиграл АЕКу из Ларнаки.

Коуч "спортклубовцев" Александр Кучер поделился мыслями об итогах игры. По словам специалиста, то что украинские клубы проиграли киприотам 5 из 5 матчей в этом сезоне не свидетельствует о падении уровня.

Мы понимали, что соперник будет нас прессинговать, они будут раскрываться, бежать вперед, а мы за счет контроля мяча станем создавать себе пространство и атаковать. Относительно замен, то они не были хаотичными. Почему вы решили, что они такими были (журналисту показались, что они были таковыми - Прим.)? Нормальные были замены. Необходимо было усилить игру, когда мы уже уступали - выпустили агрессивного Когута и быстрого Назаренко вперед. Думаю, что это были равноценные замены, потому что было повреждение у Довбыка, а Пихаленок уже устал под конец матча, поэтому надо было их заменить и выпустить свежие силы в игру.

Я не могу сказать, что Пеглоу и Хайнер плохо сыграли. Конечно, это новички, которые с нами не очень давно и они еще адаптируются к коллективу и нашей игре. Им нужно будет понять наши принципы. Считаю, что дальше будет лучше.

Я не скажу, что упал уровень. Сейчас мы с ними встречались, когда соперник находится, как говорят в сезоне, имеет беспроигрышную серию и в целом очень хорошо выглядит. Мы не играли официальных матчей очень давно, поэтому играть первый матч против такого соперника было достаточно тяжело" - цитирует слова украинца пресс-служба "днепрян".

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор матча Днепр-1 - АЕК.