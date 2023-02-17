АЕК - Днепр-1: Видео гола и обзор матча 16.02.2023

В четверг, 16 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги конференций АЕК принимал Днепр-1. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Первый тайм команды провели наравне, создал пару моментов у ворот соперника, однако все решилось во второй половине встречи, где украинскому клуб сильно не повезло.

Днепряне были ближе к победе. Артем Довбик дважды мог забивать во втором тайме, но свои моменты упустил. АЕК также пытался создавать, но гости были острее, вплоть до 85-й минуты.

Хозяева реализовали свой шанс под занавес встречи, тем самым добыв минимальную победу в непростом матче.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча АЕк - Днепр-1:

Статистика матча АЕК – Днепр-1 1/8 финала Лиги конференций

АЕК Ларнака – Днепр-1 1:0

Гол: Гарсия, 85

АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия — Понс, Луиш Густаву (Гонсалес, 90+2) — Фараж (Энглеза, 90+2), Тричковские (Николич, 65), Яколиш (Касас, 88) — Лопеш Оер, 88).

Днепр-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш (Горбунов, 46) — Бабенко, Рубчинский (Танчик, 58) — Гуцуляк, Пихоленок (Когут, 89), Пеголу (Бланко, 46) — Довбик (На ).

Предупреждение: Гарсия – Амаш, Танчик, Кучер (тренер)