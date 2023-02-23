Один матч ценой в четыре: Анонс игры Днепр-1 – АЕК Ларнака в Лиге конференций

В четверг, 23 февраля, состоится ответный поединок Лиги конференций, в котором сыграют Днепр-1 (Украина) и АЕК Ларнака (Кипр).

В первом матче 1/16 финала еврокубкового турнира кипрский клуб сумел добыть минимальную победу, забив победный мяч в концовке встречи. Предстоящий поединок определит участника 1/8 финала, так что накал страстей и зрелища точно будет на пределе.

Днепр-1 – АЕК Ларнака

Четверг, 23 февраля, 19:45

Стадион: Кошицка футбольная арене

Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Первый матч

В преддверии первой встречи многие вспоминали отборочные игры команд, которые прошли в квалификации Лиги Европы. Тогда киприоты были на ходу и практически без шансов для днепрян прошли в следующий этап. Сейчас история повторяется: первые официальные игры для Днепр-1 после паузы, несколько новых футболистов, но вот Александр Кучер со своей идеологией уже длительное время в клубе.

Несмотря на то, что подопечные хорошо знают его требования, результата достичь не удалось. Днепр-1 сделал ставку на владении мяча, а АЕК Ларнака отвечала острыми атаками и моментами.

Первый тайм прошел более спокойно, особенно со стороны игроков украинской команды. Хозяева создали пару моментов, но прямо голевыми нельзя было назвать. После перерыва градус игры поднялся: больше давления, больше ошибок и начала сказываться усталость игроков Днепр-1. Определяющий момент встречи случился в концовке, когда Пихаленок имел отличный шанс забить, но не реализовал момент. Буквально в следующей же атаке АЕК Ларнака забила победный мяч, а его автором стал Гарсия.

Слова тренеров после первого матча

Наставник АЕК Ларнаки Луис Ольтра:

Я очень доволен результатом. Очень серьезная игра, сосредоточенная и без ошибок в защите. Мы пытались играть высоко, но это было непросто, потому что Днепр-1 очень хорошая команда с качественными игроками. О своих футболистах ничего не скажу, кроме того, что они воины, а наш вратарь был, как всегда, готов. Очень важно, что кипрская команда играет в Европе. Теперь все видят игру АЕК. Я не люблю говорить о футболистах, потому что я предпочитаю, чтобы за меня говорили их действия.

Тренер Днепра-1 Александр Кучер:

Мы понимали, что соперник будет нас прессинговать, они будут раскрываться, бежать вперед, а мы за счет контроля мяча станем создавать пространство и атаковать. Что касается замен, то они не были хаотичны. Сейчас мы с ними встречались, когда соперник находится, как говорят в сезоне, имеет беспроигрышную серию и в целом очень хорошо смотрится. Мы не играли официальных матчей очень давно, поэтому играть первый матч против такого соперника было достаточно тяжело.

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Прогноз

Трудно предсказать, что мы увидим на поле. Днепр-1 должен побеждать и одна победа вполне окупить все три предыдущих поражения в очном противостоянии.

На футбольном поле мы увидим нечто похоже, что было в первой игре: Днепр-1 будет контролировать мяч, находя подходы к воротам соперника; АЕК Ларнака будет действовать агрессивно и на контратаках.

Судьбу противостояния решат микроэпизоды, а значит напряжение будет до финального свистка. Осмелюсь предположить, что команды обменяются голами, но хватит ли сил, чтобы Днепр-1 прошел дальше – вопрос? Хотелось бы, но игроки могут быть не до конца готовы.

Прогноз: Ничья, которая позволит АЕК пройти дальше.

Дмитрий Данец