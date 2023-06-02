Британский поп-исполнитель поддержит Вест Хэм в финале ЛК

Известный британский исполнитель Чесни Хоукс отправится в Прагу, чтобы поддержать Вест Хэм перед финальным матчем ЛК против Фиорентины.

51-летний Хоукс - давний поклонник "молотобойцев", к тому же на ЧМ-2022 Хоукс исполнил свой главный хит One And Only в перерыве матча Англия - Уэльс, став неофициальным маскотом "трех львов".

Капитан Вест Хэма Деклан Райс даже пошутил, что был бы не против слушать Хоукса в перерыве каждого матча.

Певец намерен дать небольшой концерт на месте встречи фанатов "молотобойцев" в Праге в Летна парке. Также там выступит диджей Тони Перри, который стал частым гостем Вест Хэма.

Напомним, что матч Фиорентина - Вест Хэм пройдет на Фортуна Арене, вмещащей чуть менее 20 тысяч болельщиков. Каждый из клубов получил по пять тысяч билетов, однако ожидается, что в Прагу приедет около 25 тысяч болельщиков с обеих сторон.

С прогнозом на поединок Фиорентина - Вест Хэм вы можете ознакомиться на нашем сайте.