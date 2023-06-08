Эмерсон стал первым игроком, выигравшим все пять трофеев под эгидой УЕФА

Вест Хэм одержал победу над Фиорентиной в финале Лиги конференций. Встреча завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.

Для защитника "молотобойцев" Эмерсона данный трофей стал третьим еврокубковым после побед с Челси в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Более того, футболист также стал обладателем Суперкубка УЕФА, а также со сборной Италии он выиграл чемпионат Европы.

Таким образом, Эмерсон выиграл все турниры под эгидой УЕФА, став первым, кому покорилось данное достижение.

Ранее в Сеть попало фото чемпионского автобуса Вест Хэма перед финалом Лиги конференций.