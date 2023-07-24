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Лига конференций: результаты жеребьевки третьего отборочного раунда

Определились пары следующей стадии еврокубкового турнира.
Сегодня, 15:49
Лига конференций
Лига конференций

В Швейцарии, в городе Ньон, традиционно состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций.

По итогам жеребьевки были определено пары команд.

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Во время жеребьевки принимали участие украинские клубы - Динамо Киев и Ворскла.

Итоги жеребьевки 3-го раунда отбора Лиги конференций:

Путь чемпионов

Группа 1

  • Хамрун Спартанс (MLT)/Динамо Тбилиси (GEO) - Ференцварош (HUN)/Шамрок Роверс (IRL)
  • Фарул Константа (ROU)/ Урарту (ARM) - Флора Таллин (EST)
  • Тре Пенне (SMR)/ Валмиера (LVA) - Дескальдес (AND)/ Партизан (ALB) 

Группа 2

  • Балкани (KOS)/ Ларн (NIR)/ Линкольн Ред Импс (GIB)
  • Струга (MKD)/ Будучност (MNE)/ Нью-Сейнтс (WAL)/ Свифт (LUX)

Основной путь

  • Торпедо-Белаз (BEL)/ АЕК Ларнака (CYP) - Маккаби Тель-Авив (ISR)/ Петрокуб (MDA)\
  • Хайдук (CRO) - ПАОК (GRE)/ Бейтар (ISR)
  • Габала (AZE)/ Омония (CYP) - Мидтьюланд (DEN)/ Прогрес Нидеркорн (LUX)
  • РФС (LVA)/ Сабах (AZE) - Партизан (SRB)
  • Сутьеска (MNE)/ Санта-Колома (AND) - АЗ Алкмаар (NED)
  • Арарат (ARM)/ Арис (GRE) - Динамо Киев (UKR)
  • ЦСКА София (BUL)/ Сепси (ROU) - Торпедо Кутаиси (GEO)/ Актобе (KAZ)
  • Целе (SVN)/ Витория (POR) - Бальцан (MLT)/ Неман Гродно (BEL)
  • Ордабасы (KAZ)/ Легия Варшава (POL) - Аустрия Вена (AUT)/ Борац Лука (BIH)
  • Рапид Вена (AUS) - Алашкерт (ARM)/ Дебрецен (HUN)
  • Бешикташ (TUR)/ Тирана (ALB) - Железничар (BIH)/ Нефтчи (AZE)
  • Хапоэль Баер-Шева (ISR)/Паневежис (LTU) - Шкупи (MKD)/ Левски София (BUL)
  • Хиберниан (SCO)/ Интер Эскальдес (AND) - Юргорден (SWE)/ Луцерн (SUI)
  • Торсхавн (FRO)/ Хаверфордвест (WAL) - Риека (CRO)/Дукаджини (KOS)
  • Ворскла (UKR)/ Дила Гори (GEO) - Апоэл (CYP)/ Войводина (SRB)
  • Виктория Плзень (CZE)/ Дрита (KOS) - Гзира (MLT)/Ф91 Дюделанж (LUX)
  • Твенте (NED)/ Хаммарби (SWE) - Кечкемет (HUN)/ Рига (LVA)
  • Лех Познань (POL)/Кауно Жальгирис (LTU) - Ауда (LVA)/Спартак Трнава (SVK)
  • Арока (POR) - Бранн (NOR)
  • Крусейдерс (NIR)/ Русенборг (NOR) - Хартс (SCO)
  • ЦСКА (BUL)/ Стяуа (ROU) - Норшелланн (DEN)
  • Гент (BEL)/ Жилина (SVK) - Линфилд (NIR)/ МКС Погон Щецин (POL)
  • Фенербахче (TUR)/Зимбру Кишинев (MDA) - Дифферданж (LUX)/Марибор (SVN)
  • Базель (SUI)/Тоболь (KAZ) - Дерби Сити (IRL)/Купс (FIN)
  • Клуж (ROU)/ Адама Демирспор (TUR) - Осиек (CRO)/ Залаэгерсег (HUN)
  • Брюгге (BEL)/ Аархус (DEN) - Акюрейри (ISL)/ Дюндалк (IRL)
  • Буде/Глимт (NOR)/ Богемия Прага (CZE) - Кальмар (SWE)/ Пьюник (ARM)

Отметим, первые поединки стадии пройдут 10 августа, тогда как ответные матчи состоятся 17 августа. 

Напомним, на ISPORT доступны результаты жеребьевки Лиги Европы.


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