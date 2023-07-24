Лига конференций: результаты жеребьевки третьего отборочного раунда
Определились пары следующей стадии еврокубкового турнира.
В Швейцарии, в городе Ньон, традиционно состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций.
По итогам жеребьевки были определено пары команд.
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Во время жеребьевки принимали участие украинские клубы - Динамо Киев и Ворскла.
Итоги жеребьевки 3-го раунда отбора Лиги конференций:
Путь чемпионов
Группа 1
- Хамрун Спартанс (MLT)/Динамо Тбилиси (GEO) - Ференцварош (HUN)/Шамрок Роверс (IRL)
- Фарул Константа (ROU)/ Урарту (ARM) - Флора Таллин (EST)
- Тре Пенне (SMR)/ Валмиера (LVA) - Дескальдес (AND)/ Партизан (ALB)
Группа 2
- Балкани (KOS)/ Ларн (NIR)/ Линкольн Ред Импс (GIB)
- Струга (MKD)/ Будучност (MNE)/ Нью-Сейнтс (WAL)/ Свифт (LUX)
Основной путь
- Торпедо-Белаз (BEL)/ АЕК Ларнака (CYP) - Маккаби Тель-Авив (ISR)/ Петрокуб (MDA)\
- Хайдук (CRO) - ПАОК (GRE)/ Бейтар (ISR)
- Габала (AZE)/ Омония (CYP) - Мидтьюланд (DEN)/ Прогрес Нидеркорн (LUX)
- РФС (LVA)/ Сабах (AZE) - Партизан (SRB)
- Сутьеска (MNE)/ Санта-Колома (AND) - АЗ Алкмаар (NED)
- Арарат (ARM)/ Арис (GRE) - Динамо Киев (UKR)
- ЦСКА София (BUL)/ Сепси (ROU) - Торпедо Кутаиси (GEO)/ Актобе (KAZ)
- Целе (SVN)/ Витория (POR) - Бальцан (MLT)/ Неман Гродно (BEL)
- Ордабасы (KAZ)/ Легия Варшава (POL) - Аустрия Вена (AUT)/ Борац Лука (BIH)
- Рапид Вена (AUS) - Алашкерт (ARM)/ Дебрецен (HUN)
- Бешикташ (TUR)/ Тирана (ALB) - Железничар (BIH)/ Нефтчи (AZE)
- Хапоэль Баер-Шева (ISR)/Паневежис (LTU) - Шкупи (MKD)/ Левски София (BUL)
- Хиберниан (SCO)/ Интер Эскальдес (AND) - Юргорден (SWE)/ Луцерн (SUI)
- Торсхавн (FRO)/ Хаверфордвест (WAL) - Риека (CRO)/Дукаджини (KOS)
- Ворскла (UKR)/ Дила Гори (GEO) - Апоэл (CYP)/ Войводина (SRB)
- Виктория Плзень (CZE)/ Дрита (KOS) - Гзира (MLT)/Ф91 Дюделанж (LUX)
- Твенте (NED)/ Хаммарби (SWE) - Кечкемет (HUN)/ Рига (LVA)
- Лех Познань (POL)/Кауно Жальгирис (LTU) - Ауда (LVA)/Спартак Трнава (SVK)
- Арока (POR) - Бранн (NOR)
- Крусейдерс (NIR)/ Русенборг (NOR) - Хартс (SCO)
- ЦСКА (BUL)/ Стяуа (ROU) - Норшелланн (DEN)
- Гент (BEL)/ Жилина (SVK) - Линфилд (NIR)/ МКС Погон Щецин (POL)
- Фенербахче (TUR)/Зимбру Кишинев (MDA) - Дифферданж (LUX)/Марибор (SVN)
- Базель (SUI)/Тоболь (KAZ) - Дерби Сити (IRL)/Купс (FIN)
- Клуж (ROU)/ Адама Демирспор (TUR) - Осиек (CRO)/ Залаэгерсег (HUN)
- Брюгге (BEL)/ Аархус (DEN) - Акюрейри (ISL)/ Дюндалк (IRL)
- Буде/Глимт (NOR)/ Богемия Прага (CZE) - Кальмар (SWE)/ Пьюник (ARM)
Отметим, первые поединки стадии пройдут 10 августа, тогда как ответные матчи состоятся 17 августа.
Напомним, на ISPORT доступны результаты жеребьевки Лиги Европы.