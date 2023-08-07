Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф квалификации
Команды получили последнего соперника на пути к групповому этапу.
В понедельник, 7 августа, в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон (Швейцария) прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги конференций, во время которой определились пары соперников.
Участие в жеребьевки принимали киевское Динамо и Днепр-1.
На этой стадии проводилась жеребьевка для команд, которые идут по "Пути чемпионов" и "Основном пути".
Результаты жеребьевки
Путь чемпионов:
- Балкани(KOS) / Лінкольн Ред Імпс (GIB) - Шериф (MDA) / БАТЕ (BLR)
- Жальгирис (LTU) / Хекен (SWE) - Хамрун Спартанс (MLT) / Ференцварош (HUN)
- Струга (MKD) / Свифт (LUX) - Зриньски (BIH) / Брейдаблик (ISL)
- Фарул (ROU) / Флора (EST) - Карабах (AZE) / ХІК (FIN)
- Астана (KAZ) / Лудогорец (BUL) - Валмиера (LVA) / Партизани (ALB)
Основной путь:
- Хапоэль (Израиль) / Левски (Болгария) — Айнтрахт (Германия)
- Дила (Грузия) / АПОЕЛ (Кипр) — Гент (Бельгия) / Погонь (Польша)
- Шепши (Румыния) / Актобе (Казахстан) — Буде-Глимт (Норвегия) / Пюник (Армения)
- Тобол (Казахстан) / Дерри Сити (Ирландия) — Виктория (Чехия) / Гзира Юнайтед (Мальта)
- Хайберниан (Шотландия) / Люцерн (Швейцария) — Астон Вилла (Англия)
- Омония (Кипр) / Мидтъюлланн (Дания) — Легия (Польша) / Аустрия (Австрия)
- Лилль (Франция) — B36 Торшавн (Фареры) / Риека (Хорватия)
- Олимпиакос (Греция) / Генк (Бельгия) — Адана Демирспор (Турция) / Осиек (Хорватия)
- Фенербахче (Турция) / Марибор (Словения) — Твенте (Нидерланды) / Рига (Латвия)
- Санта Колома (Андорра) / АЗ (Нидерланды) — Арука (Португалия) / Бранн (Норвегия)
- Рапид (Австрия) / Дебрецен (Венгрия) — Фиорентина (Италия)
- Русенборг (Норвегия) / Хартс (Шотландия) — Хайдук (Хорватия) / ПАОК (Греция)
- Стяуа (Румыния) / Норшеллан (Дания) — Сабах (Азербайджан) / Партизан (Сербия)
- Осасуна (Испания) — Брюгге (Бельгия) / Акурейри (Исландия)
- АЕК (Кипр) / Маккаби (Израиль) — Целе (Словения) / Неман (Беларусь)
- Арис (Греция) / Динамо (Киев, Украина) — Бешикташ (Турция) / Нефтчи (Азербайджан)
- Лех (Польша) / Спартак (Словакия) — Славия (Чехия) / Днепр-1 (Украина)
Напомним, первые матчи пройдут 24 августа, ответные поединки состоятся 31 августа.