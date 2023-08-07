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Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф квалификации

Команды получили последнего соперника на пути к групповому этапу.
Сегодня, 15:50
Лига конференций / Getty Images
Лига конференций / Getty Images

В понедельник, 7 августа, в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон (Швейцария) прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги конференций, во время которой определились пары соперников.

Участие в жеребьевки принимали киевское Динамо и Днепр-1.

На этой стадии проводилась жеребьевка для команд, которые идут по "Пути чемпионов" и "Основном пути".

Результаты жеребьевки

Путь чемпионов:

  • Балкани(KOS) / Лінкольн Ред Імпс (GIB) - Шериф (MDA) / БАТЕ (BLR)
  • Жальгирис (LTU) / Хекен (SWE) - Хамрун Спартанс (MLT) / Ференцварош (HUN)
  • Струга (MKD) / Свифт (LUX) - Зриньски (BIH) / Брейдаблик (ISL)
  • Фарул (ROU) / Флора (EST) - Карабах (AZE) / ХІК (FIN)
  • Астана (KAZ) / Лудогорец (BUL) - Валмиера (LVA) / Партизани (ALB)

Основной путь:

  • Хапоэль (Израиль) / Левски (Болгария) — Айнтрахт (Германия)
  • Дила (Грузия) / АПОЕЛ (Кипр) — Гент (Бельгия) / Погонь (Польша)
  • Шепши (Румыния) / Актобе (Казахстан) — Буде-Глимт (Норвегия) / Пюник (Армения)
  • Тобол (Казахстан) / Дерри Сити (Ирландия) — Виктория (Чехия) / Гзира Юнайтед (Мальта)
  • Хайберниан (Шотландия) / Люцерн (Швейцария) — Астон Вилла (Англия)
  • Омония (Кипр) / Мидтъюлланн (Дания) — Легия (Польша) / Аустрия (Австрия)
  • Лилль (Франция) — B36 Торшавн (Фареры) / Риека (Хорватия)
  • Олимпиакос (Греция) / Генк (Бельгия) — Адана Демирспор (Турция) / Осиек (Хорватия)
  • Фенербахче (Турция) / Марибор (Словения) — Твенте (Нидерланды) / Рига (Латвия)
  • Санта Колома (Андорра) / АЗ (Нидерланды) — Арука (Португалия) / Бранн (Норвегия)
  • Рапид (Австрия) / Дебрецен (Венгрия) — Фиорентина (Италия)
  • Русенборг (Норвегия) / Хартс (Шотландия) — Хайдук (Хорватия) / ПАОК (Греция)
  • Стяуа (Румыния) / Норшеллан (Дания) — Сабах (Азербайджан) / Партизан (Сербия)
  • Осасуна (Испания) — Брюгге (Бельгия) / Акурейри (Исландия)
  • АЕК (Кипр) / Маккаби (Израиль) — Целе (Словения) / Неман (Беларусь)
  • Арис (Греция) / Динамо (Киев, Украина) — Бешикташ (Турция) / Нефтчи (Азербайджан)
  • Лех (Польша) / Спартак (Словакия) — Славия (Чехия) / Днепр-1 (Украина)

Напомним, первые матчи пройдут 24 августа, ответные поединки состоятся 31 августа.


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