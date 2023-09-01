Днепр-1 - Спартак 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций 31.08.2023
В рамках ответной игры плей-офф отбора Лиги конференций Днепр-1 принимал Спартак Трнаву.
Словацкий клуб открыл счет уже на третьей минуте после гола Даниэля.
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Днепр-1 отыгрался в средине второго тайма - Горосито срезал мяч в свои ворота.
В дополнительное время Спартак сумел во второй раз поразить ворота украинской команды. Игроки спортивного клуба, в свою очередь, получили две красные карточки. В итоге Днепр-1 вылетел из Лиги конференций.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Спартак:
Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 (по сумме двух встреч 2:3)
Голы: Горосито, 61 автогол - Даниэль, 3, Буката, 106
Днепр-1: Кинарейкин, Каплиенко (Горбунов, 46), Кравец, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский (Горин, 101), Билл (Филиппов, 77), Леднев (Бланко, 46), Пихалонок, Гуцуляк.
Спартак Трнава: Такач, Коштрна (Шулек, 46), Горосито, Штетина, Микович, Желкович, Офори, Коша, Даниэль, Байнович (Буката, 91), Ристовски (Азанго, 91)
Предупреждения: Бланко (82), Горин (103) – Шулек (63).
Удаления: Бабенко (98), Горин (109).