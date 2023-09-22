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"Проигрывать нельзя было категорически": Тренер Зари оценил ничью с Гентом

Соперники не определили победителя в стартовом поединке Лиги конференций.
Сегодня, 07:30
Валерий Кривенцов / ФК Заря
Валерий Кривенцов / ФК Заря

Главный тренер луганской Зари Валерий Кривенцов прокомментировал ничью с бельгийским Гентом в матче первого тура группового раунда Лиги конференций.

Команды обменялись голами во втором тайме, завершив противостояние со счетом 1:1.

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"Это был первый матч квалификации, поэтому, учитывая только формируемую турнирную таблицу, проигрывать нельзя было категорически. Команда эту задачу выполнила.

По поводу игры - Гент в настоящее время является лидером бельгийского чемпионата. Команда демонстрирует активный, агрессивный, быстрый футбол, к которому мы были готовы. Можно считать, что результат положительный для нас, ребята активно работали в обороне, что не дало сопернику много играть у наших ворот. Было достаточно хороших моментов для реализации, но матч был достаточно шаткий - могли проиграть, а могли и победить.

В последние минут десять мои просьбы были о том, чтобы как можно выше от наших ворот встречать соперника, а также проводить контратаки. Рассчитывал на то, что замены смогут освежить нашу игру, усилить атакующий потенциал, но этого, прежде всего, и не хватило для конечного положительного результата. В итоге все же результат хороший, и я им доволен.

Конечно, мы надеялись и рассчитывали только на победу, но игра вносит свои коррективы. Пока играть в открытый, атакующий футбол с Гентом нам было тяжело. Поэтому результат, какой он есть.

Мы изучали соперника, посмотрели примерно девять поединков, старались как можно лучше изучить стиль их игры, а также рассматривали отдельных игроков. Была установка играть в активный футбол, но пока к открытому футболу с таким соперником мы были не готовы", - приводит слова Кривенцова пресс-служба Зари.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Заря - Гент (1:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря гент Валерий Кривенцов

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Заря - Гент 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Гент 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

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