Заря - Маккаби Тель-Авив: онлайн-трансляция матча Лиги конференций 09.11.2023

Команды встретятся на групповом этапе Лиги конференций. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 9 ноября, состоится четвертый тур группового этапа Лиги конференций, в котором сыграет Заря Луганск.

Соперником нашей команды станет представитель Израиля Маккаби Тель-Авив.

Матч Заря - Маккаби Тель-Авив пройдет на стадионе "Арена Люблин" (Польша). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Маккаби Тель-Авив

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 21:50 по киевскому времени, а также на MEGOGO

Отметим, что фаворитом матча считается израильский коллектив.

Напомним, что в группе B Лиги конференций, кроме Зари и Маккаби Тель-Авива, также выступают Брейдеблик (Исландия) и Гент (Бельгия).

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