Заря - Маккаби Тель-Авив: прогноз на матч Лиги конференций 09.11.2023
В четверг, 9 ноября, бронзовый призер чемпионата Украины луганская Заря проведет свой третий матч в еврокубковом сезоне-2023/24.
Соперником украинской команды в номинальном домашнем поединке четвертого тура группового раунда турнира станет Маккаби Тель-Авив (Израиль).
Команды не смогли сыграть в рамках третьего тура, ведь УЕФА перенес еврокубковую встречу из Израиля, который сейчас переживает военный конфликт.
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Матч Заря - Маккаби Тель-Авив пройдет на стадионе "Арена Люблин" (Польша). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги конференций Заря - Маккаби Тель-Авив
Аналитики и эксперты считают гостевую команду фаворитами противостояния, а украинскому клубу отводится роль аутсайдера.
Прогноз букмекеров на матч Заря - Маккаби Тель-Авив:
- победа Зари - 4,8
- ничья - 3,8
- победа Маккаби Тель-Авив - 1,8
Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,85. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,94.
Статистика противостояния Заря - Маккаби Тель-Авив
В своей истории команды никогда не играли между собой. Для них это первое очное противостояние.
Напомним, в группе В Лиги конференций, кроме Зари и Маккаби Тель-Авиви, также выступают Гент и Брейдаблик. После трех туров бельгийцы идут первыми с 7 баллами, луганский колектив второй с 4 очками за две игры, израильтяне на третьем месте с 3 пунктами за два матча, а группу замыкает исландский клуб с 0 в графе.
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