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Заря - Маккаби Тель-Авив: прогноз на матч Лиги конференций 09.11.2023

Команды встретятся на групповом этапе Лиги конференций. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 17:30
Заря / ФК Заря
Заря / ФК Заря

В четверг, 9 ноября, бронзовый призер чемпионата Украины луганская Заря проведет свой третий матч в еврокубковом сезоне-2023/24.

Соперником украинской команды в номинальном домашнем поединке четвертого тура группового раунда турнира станет Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Команды не смогли сыграть в рамках третьего тура, ведь УЕФА перенес еврокубковую встречу из Израиля, который сейчас переживает военный конфликт.

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Матч Заря - Маккаби Тель-Авив пройдет на стадионе "Арена Люблин" (Польша). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги конференций Заря - Маккаби Тель-Авив

Аналитики и эксперты считают гостевую команду фаворитами противостояния, а украинскому клубу отводится роль аутсайдера. 

Прогноз букмекеров на матч Заря - Маккаби Тель-Авив:

  • победа Зари - 4,8
  • ничья - 3,8
  • победа Маккаби Тель-Авив - 1,8

Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,85. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,94.

Статистика противостояния Заря - Маккаби Тель-Авив

В своей истории команды никогда не играли между собой. Для них это первое очное противостояние.

Напомним, в группе В Лиги конференций, кроме Зари и Маккаби Тель-Авиви, также выступают Гент и Брейдаблик. После трех туров бельгийцы идут первыми с 7 баллами, луганский колектив второй с 4 очками за две игры, израильтяне на третьем месте с 3 пунктами за два матча, а группу замыкает исландский клуб с 0 в графе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск

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