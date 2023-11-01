Черноморец - Заря: обзор и результат матча Кубка Украины 01.11.2023
Одесситы прошли в следующую стадию турнира.
В рамках четвертьфинала Кубка Украины одесский Черноморец встретился с луганской Зарей.
Коллектив Романа Григорчука еще в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество в счете. Дубль на свой счет записал Андрей Штогрин, забив на 21 и 33 минутах матча.
После перерыва "моряки" не сбавили оборотов, а снова забили два мяча. Штогрин довел дело до хет-трика, а еще один гол оформил Александр Васильев.
В концовке матча Эдуардо Герреро забил "гол престижа", но на большее у Зари уже не хватало времени.
Статистика матча четвертьфинала Кубка Украины Черноморец - Заря
Черноморец - Заря 4:1
Голы: Штогрин, 21, 33, 72, Васильев, 58 - Герреро, 80
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 8 - 11
Удары в створ: 6 - 5
Атаки: 77 - 94
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!