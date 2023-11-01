Черноморец - Заря: обзор и результат матча Кубка Украины 01.11.2023

В рамках четвертьфинала Кубка Украины одесский Черноморец встретился с луганской Зарей.

Коллектив Романа Григорчука еще в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество в счете. Дубль на свой счет записал Андрей Штогрин, забив на 21 и 33 минутах матча.

После перерыва "моряки" не сбавили оборотов, а снова забили два мяча. Штогрин довел дело до хет-трика, а еще один гол оформил Александр Васильев.

В концовке матча Эдуардо Герреро забил "гол престижа", но на большее у Зари уже не хватало времени.

Статистика матча четвертьфинала Кубка Украины Черноморец - Заря

Черноморец - Заря 4:1

Голы: Штогрин, 21, 33, 72, Васильев, 58 - Герреро, 80

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 8 - 11

Удары в створ: 6 - 5

Атаки: 77 - 94

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