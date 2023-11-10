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Голкипер стал лучшим игроком матча Заря - Маккаби Тель-Авив

Среди луганчан лучшим стал Алефиренко.
Сегодня, 00:49
Заря - Маккаби Тель-Авив / Getty Images
Заря - Маккаби Тель-Авив / Getty Images

Голкипер Маккаби Тель-Авив Орландо Москера стал лучшим игроком матча по версии SofaScore.

Напомним, луганский клуб уступил сопернику в "домашнем" поединке в рамках Лиги конференций.

Статистический портал оценил действия кипера гостей в 10 баллов -  у Москеры 13 сейвов, которые в сумме дали 3.71 недопущенных голов.

Лучшим же игроком в составе Зари стал Даниил Алефиренко, вышедший на замену и забивший гол.

За примерно полчаса 23-летний игрок нанес три удара с общим xG 0.41. Также на счету Алефиренко две удачных обводки и два ключевых паса.

С результатами всех матчей Лиги конференций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск

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