Голкипер стал лучшим игроком матча Заря - Маккаби Тель-Авив

Голкипер Маккаби Тель-Авив Орландо Москера стал лучшим игроком матча по версии SofaScore.

Напомним, луганский клуб уступил сопернику в "домашнем" поединке в рамках Лиги конференций.

Статистический портал оценил действия кипера гостей в 10 баллов - у Москеры 13 сейвов, которые в сумме дали 3.71 недопущенных голов.

Лучшим же игроком в составе Зари стал Даниил Алефиренко, вышедший на замену и забивший гол.

За примерно полчаса 23-летний игрок нанес три удара с общим xG 0.41. Также на счету Алефиренко две удачных обводки и два ключевых паса.

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