Голкипер стал лучшим игроком матча Заря - Маккаби Тель-Авив
Среди луганчан лучшим стал Алефиренко.
Голкипер Маккаби Тель-Авив Орландо Москера стал лучшим игроком матча по версии SofaScore.
Напомним, луганский клуб уступил сопернику в "домашнем" поединке в рамках Лиги конференций.
Статистический портал оценил действия кипера гостей в 10 баллов - у Москеры 13 сейвов, которые в сумме дали 3.71 недопущенных голов.
Лучшим же игроком в составе Зари стал Даниил Алефиренко, вышедший на замену и забивший гол.
За примерно полчаса 23-летний игрок нанес три удара с общим xG 0.41. Также на счету Алефиренко две удачных обводки и два ключевых паса.
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