Брюгге - Фиорентина 1:1 результат и обзор матча Лиги конференций

В рамках второго матча полуфинала Лиги конференций Брюгге принимал Фиорентину. В первой игре итальянцы дома обыграли соперника (3:2).

Бельгийский коллектив открыл счет в домашней игре на 20-й минуте, а автором гола стал Ванакен.

Фиорентина доминировала на поле весь матч, но сумела взломать оборону за считанные минуты до конца встречи.

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Бельтран забил пенальти, который был назначен за грубый фол.

Брюгге, который до пропущенного гола нанес лишь один удар в створ, устроил штурм, но он пользы не принес.

Фиорентина вышла в финал Лиги конференций, в котором сыграет с победителем пары Олимпиакос - Астон Вилла.

Статистика матча Брюгге - Фиорентина полуфинала Лиги конференций

Брюгге - Фиорентина 1:1 (первый матч 2:3)

Голы: Ванакен, 20 - Бельтран, 85 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.72-2.82

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 5-19

Удары в створ: 2-2

Фолы: 12-11

Брюгге: Миньоле - Одой (Нуса, 86), Мехеле, Ордоньес - Саббе, Ветлесен (Цинкернагель, 70), Ванакен, Де Кейпер - Скураш (Нильсен, 86), Тьяго, Жутгла.

Фиорентина: Терраччано - Додо, Миленкович, Кварта, Бираги - Бельтран (Раньери, 90), Артур (Дункан, 71), Мандрагора - Гонсалес, Белотти (Нзола, 70), Куаме.

Предупреждения: Ордоньес, Тьяго, Ветлесен, Одой, Мехеле - Миленкович, Додо, Нзола

На 90+4-й минуте был удален Денис Одой (Брюгге) (второе предупреждение/неспортивное поведение, не на поле).

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