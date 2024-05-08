iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брюгге - Фиорентина 1:1 результат и обзор матча Лиги конференций

Определен первый финалист еврокубкового турнира.
Сегодня, 21:42
Фиорентина / Getty Images
Фиорентина / Getty Images

В рамках второго матча полуфинала Лиги конференций Брюгге принимал Фиорентину. В первой игре итальянцы дома обыграли соперника (3:2).

Бельгийский коллектив открыл счет в домашней игре на 20-й минуте, а автором гола стал Ванакен.

Фиорентина доминировала на поле весь матч, но сумела взломать оборону за считанные минуты до конца встречи.

Читай также: Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

Бельтран забил пенальти, который был назначен за грубый фол.

Брюгге, который до пропущенного гола нанес лишь один удар в створ, устроил штурм, но он пользы не принес.

Фиорентина вышла в финал Лиги конференций, в котором сыграет с победителем пары Олимпиакос - Астон Вилла.

Статистика матча Брюгге - Фиорентина полуфинала Лиги конференций

Брюгге - Фиорентина 1:1 (первый матч 2:3)
Голы: Ванакен, 20 - Бельтран, 85 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.72-2.82
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 5-19
Удары в створ: 2-2
Фолы: 12-11

Брюгге: Миньоле - Одой (Нуса, 86), Мехеле, Ордоньес - Саббе, Ветлесен (Цинкернагель, 70), Ванакен, Де Кейпер - Скураш (Нильсен, 86), Тьяго, Жутгла.

Фиорентина: Терраччано - Додо, Миленкович, Кварта, Бираги - Бельтран (Раньери, 90), Артур (Дункан, 71), Мандрагора - Гонсалес, Белотти (Нзола, 70), Куаме.

Предупреждения: Ордоньес, Тьяго, Ветлесен, Одой, Мехеле - Миленкович, Додо, Нзола

На 90+4-й минуте был удален Денис Одой (Брюгге) (второе предупреждение/неспортивное поведение, не на поле).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Реал и Бавария не забили голов в первом тайме Реал и Бавария не забили голов в первом тайме
Один из главных талантов Барселоны привлек внимание сразу 30-ти клубов Один из главных талантов Барселоны привлек внимание сразу 30-ти клубов
Лидер Баварии травмировался в матче против Реала в Лиге чемпионов Лидер Баварии травмировался в матче против Реала в Лиге чемпионов
Кроос проводит свой юбилейный матч в Лиге чемпионов Кроос проводит свой юбилейный матч в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:50
Реал и Бавария не забили голов в первом тайме
Европа22:49
Один из главных талантов Барселоны привлек внимание сразу 30-ти клубов
Лига Чемпионов22:42
Лидер Баварии травмировался в матче против Реала в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов22:36
Кроос проводит свой юбилейный матч в Лиге чемпионов
Европа22:22
Директор Боруссии Дортмунд рассказал, кого хотел бы увидеть в финале Лиге чемпионов
22:22
Украина в безумном матче вырвала победу над Сербией на чемпионате Европы-2024 по socca
Европа22:11
Вест Хэм готов расстаться со своими лидерами ради нового тренера
Лига конференций22:05
Фиорентина во второй раз подряд вышла в финал Лиги конференций
Европа21:54
Манчестер Юнайтед повесил ценник на Гринвуда на фоне интереса топ-клубов
Лига конференций21:50
Лига конференций-2023/24: Фиорентина сыграла вничью с Брюгге и вышла в финал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK