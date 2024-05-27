Два года и уже в еврокубках – новый клуб с украинцами в составе сыграет в Лиге конференций

В декабре 2021 года в Литве было объявлено о создании нового футбольного клуба, подавшего документы на лицензирование для выступлений во Второй лиге страны (третий по силе дивизион).

Через несколько месяцев клубу согласовали лицензию и отнесли к участию в сезоне-2022. Владельцами клуба стала грузоперевозочная компания Transekspedicija, а сам клуб получил название ФК ТрансИНВЕСТ (FK TransINVEST).

По документам клуб базируется в селе Галино, где владельцы хотят построить стадион на 1500 тысяч мест, но сейчас играют и тренируются они в городе Ширвинтос.

Село Галіне, де збираються будувати новий стадіон

Село Галіне, де збираються будувати новий стадіон

Первый сезон для новой команды оказался невероятным. Они дебютировали на профи уровне победой со счетом 5:3, а в следующих 25 матчах пропустили всего 12 голов.

Среди их достижений – рекордная победа на этом уровне в Литве – со счетом 16:0 была обыграна команда Джюгас Б, а Освальдас Чипкус забил целых семь мячей в том матче (его партнер Артур Скуратович отметился пента-триком).

В итоге – 23 победы, две ничьи и одно поражение за сезон. 109 голов, больше четырех в среднем за игру!

Переход на более высокий уровень команда практически не заметила. Выносы соперников продолжились на регулярной основе.

Да, на этот раз за сезон Трансинвест успел проиграть целых четыре матча, но при этом выиграл 22 и еще четыре свел к ничьей. В итоге легко завоевано первое место на расстоянии 14 баллов.

Но не это главное достижение клуба. В Кубке Литвы "желто-синие" легко прошли первые два раунда, а в четвертьфинале в экстра-таймах одолели представителя элитного дивизиона. В полуфинале соперником был еще один клуб элиты – первая команда того же Джюгаса, резервисты которого были обыграны 16:0. Здесь Трансинвест победил минимально.

В финале оппонент был серьезным – бронзовый призер чемпионата Шяуляй. Фаворит вышел вперед в конце первого тайма, но после перерыва "транспортники" сравняли, а в конце матча вышли вперед и выиграли Кубок.

По правилам победитель Кубка Литвы получает путевку во второй раунд квалификации Лиги конференций. Но есть одно но.

У УЕФА есть одно интересное установленное правило – для того, чтобы претендовать на участие в еврокубках, клубы должны выступать на профессиональном уровне и подчиняться местным федерациям минимум три года подряд. В случае с Трансинвестом, три года пройдет только в начале 2025 года.

Тем не менее, клуб подал заявку на лицензирование и "освобождение от правила трех лет". Орган финансового контроля клубов УЕФА ее рассмотрел и 26 апреля обнародовал решение – допустить Трансинвест в еврокубки!

Теперь этот клуб летом сыграет как минимум два матча квалификации во втором раунде. Учитывая, что они будут не сеяными, их соперниками может стать украинский Днепр-1, который будет сеян на этом этапе.

Насколько это серьезный оппонент сейчас? Честно говоря, не очень. Переход в элиту дался команде тяжело.

Сейчас они, после 15-ти туров сезона, находятся на одну строчку выше Пеневежиса – прошлогоднего чемпиона. Вот только дело в том, что сам Пеневежис тотально проваливается и занимает последнее место в таблице.

У Трансинвеста 4 победы в 15 матчах. Следует также отметить, что в команде играют два украинца, хотя оба и не являются главными персонами в команде.

Вратарь Сергей Мелащенко – питомец черниговского футбола, еще в 2020 году перебрался в Литву. В Трансинвесте проводит второй сезон, именно он был одним из кузнецов кубкового успеха, но сейчас чаще проигрывает конкуренцию итальянцу Симоне Москину.

23-летний Иван Кошкош перешел в команду этой зимой. Уроженец Мариуполя играет в центре поля, выходит практически в каждом матче (пропустил четыре первых, затем отыграл в десяти), но ни одного не сыграл полностью. На его счету красная карта в этом сезоне.

Интересно, что у Трансинвеста достаточно интернациональная команда. Здесь много легионеров – есть представители Италии, Люксембурга, Бразилии, Грузии, а японцев вообще было пятеро!

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