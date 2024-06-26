iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Григорчук покинул пост главного тренера Черноморца

Украинский специалист продолжит карьеру в Азербайджане, где уже работал ранее.
Сегодня, 17:40
Роман Григорчук / УПЛ
Роман Григорчук / УПЛ

Тренер Черноморца Роман Григорчук покинул занимаемую должность в одесском клубе и возглавил Нефтчи.

О назначении украинского специалиста азербайджанский клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Черноморец подписал экс-игроков Шахтера и Динамо

Контракт 59-летнего тренера с Нефтчи рассчитан на два года.

Григорчук уже имеет опыт работы в Азербайджане, где он с 2015 по 2018 год возглавлял местную Габалу.

Напомним, что в Черноморец Григорчук вернулся в декабре 2021 года. Минувший сезон одесская команда завершила на 12-м месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец нефтчи Роман Григорчук

Статьи по теме

Черноморец подписал экс-игроков Шахтера и Динамо Черноморец подписал экс-игроков Шахтера и Динамо
УПЛ: Полесье победило Шахтер, Динамо обыграло Рух и другие результаты заключительного тура УПЛ: Полесье победило Шахтер, Динамо обыграло Рух и другие результаты заключительного тура
Днепр-1 и Полесье квалифицировались в Лигу конференций, Рух финишировал шестым Днепр-1 и Полесье квалифицировались в Лигу конференций, Рух финишировал шестым
Черноморец в большинстве легко справился с аутсайдером чемпионата Черноморец в большинстве легко справился с аутсайдером чемпионата
Помочь журналистам

Видео

Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024
Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202419:28
Звезда Манчестер Сити покинул расположение сборной Англии
Евро-202418:55
Словакия – Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202418:50
Украина - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202418:40
Мудрик и Цыганков пропустят матч с Бельгией
Евро-202417:54
Два форварда и пять защитников: Ребров назвал состав Украины на матч с Бельгией
Евро-202417:47
Ярмоленко - о сборной: Сегодняшнее поколение является самым лучшим и самым перспективным
Украина17:40
Григорчук покинул пост главного тренера Черноморца
Европа17:16
РБ Лейпциг планирует побить собственный трансферный рекорд
Евро-202416:55
Соперники Украины на Евро-2024: Бельгия – дебютная и решающая встреча с "красными дьяволами"
Формула 116:52
Хорнер: Ред Булл нужно, чтобы Перес участвовал в борьбе с МакЛарен и Феррари
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK