Григорчук покинул пост главного тренера Черноморца

Украинский специалист продолжит карьеру в Азербайджане, где уже работал ранее.

Тренер Черноморца Роман Григорчук покинул занимаемую должность в одесском клубе и возглавил Нефтчи.

О назначении украинского специалиста азербайджанский клуб объявил на своем официальном сайте.

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Контракт 59-летнего тренера с Нефтчи рассчитан на два года.

Григорчук уже имеет опыт работы в Азербайджане, где он с 2015 по 2018 год возглавлял местную Габалу.

Напомним, что в Черноморец Григорчук вернулся в декабре 2021 года. Минувший сезон одесская команда завершила на 12-м месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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